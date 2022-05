Sporar despede-se do Boro: «Nunca esquecerei o cântico que fizeram para mim!»

Andrez Sporar despediu-se esta segunda-feira do Middlesbrough, clube do Championship ao qual esteve emprestado em 2021/22 e por quem apontou 8 golos em 37 jogos. Emocionado, o esloveno, de 28 anos, lembra uma época positiva - apesar de não ter acabado com a subida -, assim como o cântico que os adeptos fizeram para o ponta-de-lança."Quero agradece a todos por me fazerem sentir tão bem-vindo. Ficar tão perto dos playoffs [de acesso à Premier League] e chegar à 6.ª ronda da FA Cup [Taça de Inglaterra] foi fantástico - fico com imensas memórias deste ano", escreveu o futebolista cedido pelos leões, que concretizou: "Mais do que tudo, quero agradecer aos adeptos pelo apoio fantástico. Nunca esquecerei o cântico que fizeram para mim - e é impossível agradecer o suficiente. Seguirei sempre o Boro!". Fico intrigado sobre que cântico fala Sporar? Recorde-o no fim do texto...Sporar, refira-se, podia ter ficado em Inglaterra: se tivesse marcado 15 golos ou o Middlesbrough garantido a subida, havia uma cláusula de compra obrigatória de 8,5 milhões de euros.