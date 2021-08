Sporar oficializado no Middlesbrough

O Middlesbrough oficializou esta terça-feira a chegada de Sporar, por empréstimo do Sporting até final da temporada.





We're delighted to confirm the loan signing of @andrazsporar90! ?? #UTB — Middlešbrough FC (@Boro) August 31, 2021

O avançado, de 27 anos, vai assim prosseguir a carreira no emblema que atua no Championship e que precisava de opções para o ataque, como revelou o treinador Neil Warnock."Ele foi um jogador que se destacou no início do verão. Nós superamos os limites [para o contratar]. Será uma adição mais do que útil para a equipa. Só temos Uche e Josh, por isso estamos muito satisfeitos por recebê-lo", referiu aos meios do clube inglês.Recorde-se que a mudança do esloveno para o Middlesbrough sofreu alguns contratempos mas acabou mesmo por concretizar-se no último dia de mercado.