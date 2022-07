E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting tem mais um dossiê quase concluído. Sporar está muito perto de ser reforço do Panathinaikos, apurou Record.O clube leonino deverá receber 3,5 milhões de euros. O avançado vai assinar um contrato válido por quatro épocas, ficando com um salário de 1 milhão de euros por ano.Sporar é um dos jogadores que o Sporting tem para colocar no mercado este verão. Nas últimas épocas o esloveno foi emprestado ao Sp. Braga e ao Middlesbrough.