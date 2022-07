Sporar: «Quando cheguei jamais poderia imaginar o quão especial seria vestir a camisola do Sporting»

View this post on Instagram A post shared by Andraž Šporar (@andraz.sporar)

Com a sua saída confirmada rumo ao Panathinaikos , Andraz Sporar recorrer ao Instagram para deixar uma mensagem de despedida ao Sporting, na qual agradece a forma como sempre foi tratado. Na sua nota, o dianteiro esloveno, de 28 anos, assume que levará consigo "vários momentos especiais" e aproveita para revelar que, quando veio para o nosso país, não esperava que seria tão especial vestir a camisola do clube de Alvalade.A fechar, Sporar garante que, "esteja onde estiver", sentirá sempre o Sporting como a sua família. "Sporting, este é o dia em que os nossos caminhos seguem rumos diferentes, mas continuarei como um Leão. Serei sportinguista para sempre! Obrigado por tudo", concluiu."Sporting Clube de Portugal, chegou a hora de dizer obrigado. Obrigado pela forma como me recebeste, como me fizeste sentir em casa, por todos os grandes amigos que me deste. Partilhámos vários momentos especiais que ficarão para sempre no meu coração.Quando cheguei a Portugal jamais poderia imaginar o quão especial seria vestir a camisola do Sporting. Foi uma honra e um orgulho defender este símbolo e jogar no Estádio José Alvalade.Esteja onde estiver, sentirei sempre o Sporting como a minha família. Obrigado sportinguistas pelo apoio que me deram em todos os momentos, nunca vos esquecerei.Sporting, este é o dia em que os nossos caminhos seguem rumos diferentes, mas continuarei como um Leão. Serei sportinguista para sempre! Obrigado por tudo"