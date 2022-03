«Sporting 2030»: 50 sportinguistas lançam manifesto com 15 medidas para o futuro do clube

Um grupo de 50 sportinguistas assinou o manifesto ‘Sporting 2030’, esta sexta-feira desvendado, que apela a que os "candidatos ao próximo ato eleitoral e todos os que vierem a assumir funções" no futuro se vinculem a um "projeto de longo prazo". No documento, que tem Joaquim Coutinho Duarte, Luis Filipe Menezes e Vitalino Canas como primeiros subscritores, são apontada 15 medidas com vista ao futuro e "sustentabilidade" do clube.Entre elas, é defendida a criação de um "centro de formação no Norte do país" ou uma "academia, só para a formação, na periferia de Lisboa". Em termos estatutários, é sublinhado que "urge pensar globalmente nos estatutos do Sporting, modernizando-os, dando-lhes a natureza de uma verdadeira constituição do universo sportinguista. Várias propostas já efetuadas, como a criação de uma segunda volta nas eleições de Presidente do CD, deveriam ser ponderadas nesse contexto"."Tão importante como as eleições de um clube com a dimensão e projeção mundial do SCP, é pensar na sua sustentabilidade para um período mais longo que aquele que compreende um mandato.Pensar-se o Sporting, só para o curto e médio prazo, é hipotecar o seu futuro! Existem decisões, ao nível da gestão, que devem ter o meticuloso cuidado de prever a projeção, destas decisões, no futuro do clube!Sustentabilidade deve ser o mote constante! Quer a nível associativo, desportivo ou financeiro. Esta trilogia obriga a um equilibro constante entre as mesmas. Pois, o sucesso do Sporting, dependerá SEMPRE da sustentabilidade destes três pilares. Nenhum é autónomo! Todos congregados, no mesmo foco, o Sporting, garantem um futuro de sucesso.A formação tem que ser, cada vez mais, uma bandeira, da qualidade e prestígio que o Sporting granjeou desde há décadas! Oferecendo ao mundo do futebol jogadores ímpares! As infraestruturas desportivas, do Sporting, devem de estar alinhadas com esta demanda!Os signatários exprimem através deste manifesto um apelo a que os candidatos ao próximo ato eleitoral e todos os que vierem a assumir funções de responsabilidade nos próximos anos se vinculem a um projeto de longo prazo "Sporting 2030", assente, entre outros, nos pilares que se seguemOs sócios subscritores deste documento entendem que, para que o SCP possa manter-se na dianteira, deve:1- Implementar um centro de formação no Norte do País que, para além da captação e formação de talentos, possa servir de apoio logístico às diferentes modalidades nas suas deslocações ao Norte.2- Criar uma academia, apenas para a formação, na periferia da cidade de Lisboa. Mantendo a Academia de Alcochete apenas para as equipas seniores do SCP.3- Pensar a formação do Sporting como municiadora natural de jovens jogadores para o plantel principal! Criando assim, não só um estímulo enorme para os jovens da academia mas também base para um plantel economicamente mais sustentável. Está provado que é possível ser-se competitivo assim!4- O projeto desportivo do futebol, deve ser sempre supervisionado pela equipa técnica sénior! Assim se garante que estamos a formar jogadores que se encaixam numa "ideia de jogo"! Para garante de eficiência, deste projeto, é importante a garantia de longevidade do técnico principal, por um período não inferior a 5 anos!5-O projeto desportivo, alinhado com as decisões económicas/financeiras do clube, deve ser sempre contruído de forma a garantir o maior número de presenças na Champions League. Estas presenças, para além da projeção mundial do nome do SCP, são também uma grande montra dos valores que formamos, cujas transferências para clubes com outro poder financeiro são um fator determinante da sustentabilidade financeira do Sporting! Não esquecendo o valor dos prémios de presença! Sem eles, perderemos competitividade para os nossos adversários diretos!6- Pensar o SCP de modo a que a sua dinâmica nacional seja cada vez maior! Há que dar condições aos nossos núcleos para serem cada vez mais sustentáveis no seu papel associativo e de projeção do SCP. É imperioso chamarem-se os núcleos a participar mais no dia-a-dia a do Sporting! São eles que nos dão a dimensão nacional e mundial em termos associativos! Devemos explorar esta rede de paixão, amor e dedicação ao Sporting, a bem do clube!7- Gerar uma dinâmica de clube em que, o SCP, seja um só! Dando importância às diferentes modalidades, que também dão projeção mundial ao Sporting. Proporcionando-lhes condições de trabalho para que possam formar os seus próprios atletas! O que as tornará mais autónomas económico-financeiramente.8- Repensar o SCP, associativamente, de modo a que, as suas assembleias gerais, possam cumprir a sua missão de discussão e deliberação das linhas programáticas e orientadoras da vida do clube.Um clube com dimensão associativa do Sporting, com mais de cem mil associados, tem que criar condições para a discussão se desenvolver com a grandeza e dignidade que a instituição exige!9- Gerar condições para que os dias de eleições no SCP sejam dias de "romaria" e de festa para todos os sócios, tornando-se um dia de homenagem e de aproximação aos seus símbolos e referências!Para tal, é imprescindível definir os mecanismos que permitam aos sócios votar presencialmente onde quer que vivam. Com isso quebra-se a barreira das distâncias e confere-se maior democracia e igualdade aos sócios! Os núcleos podem e devem ter um papel ativo neste assunto, com a criação de mesas de voto nos mesmos!Com a implementação desta medida muitos sócios, distantes de Lisboa e de Alvalade, poderão optar por ser sócios A, pois terão vantagens em sê-lo. Poderão, por exemplo, ter mais votos por antiguidade! Ou seja, esta medida também traz benefícios financeiros ao Sporting.10- Urge pensar globalmente nos estatutos do Sporting, modernizando-os, dando-lhes a natureza de uma verdadeira constituição do universo sportinguista. Várias propostas já efetuadas, como a criação de uma segunda volta nas eleições de Presidente do CD, deveriam ser ponderadas nesse contexto.11- Considerada nesse âmbito devia ser também a criação da figura de Provedor do Sportinguista, como "ferramenta" para se debelarem hipotéticos casos de incompatibilidades, para se resolverem os mal- entendidos com qualquer sócio ou organizações de sócios. Esse deve ser um assunto prioritário, tendo sempre em conta os superiores e reais interesses do SCP!12- É imperioso que o SCP tenha alguém com a missão, constante, de unir e esclarecer a massa associativa em cada momento importante da vida do clube, evitando assim conflitos que fracionam o Sporting. Ninguém, do universo sportinguista, deve ser excluído ou pensar que as suas opiniões não contam. Todos devem sentir- se integrados!13- O SCP deve pugnar pela criação de uma verdadeira indústria do futebol nacional, liderada por uma Liga Independente e não uma marionete na mão da maioria dos clubes, nomeadamente dos mais fortes. Essa indústria deve ter a ambição de ser a mais importante, mais mobilizadora de recursos e investimentos, colocando-se logo a seguir às que representam os maiores Estados europeus. Isto pressupõe mudanças radicais de regras e comportamentos, bem como da gestão, que deve ser de imediato mais equitativa, tendo em linha de conta o nível médio dos Campeonatos Nacionais.14- O SCP deve ter acordos preferenciais com clubes dos Palop e lá manter academias suas subsidiárias.15- O SCP deve envidar esforços para, com centro em Lisboa, promover um lobby europeu de clubes históricos que contrariem as regras eminentemente economicistas de proteção dos emblemas que se tornaram financeiramente mais poderosos, normalmente por via da injeção de dinheiro de oligarcas russos, de Reis e Sheiks do petróleo e especuladores norte americanos e de outras nacionalidades com poucas tradições futebolísticas, e que levaram a que aqueles clubes históricos, como os "grandes" portugueses, o Anderlecht, o Ajax, o Dukla de Praga, o Dínamo de Zagreb, o Estrela Vermelha de Belgrado, o Young Boys, e até clubes históricos de Países maiores, tenham deixado de fazer parte do grupo que disputa títulos continentais, apesar de provirem de Países que disputam, ao nível das seleções, títulos continentais ou mundiais. Este paradoxo só está a servir para enriquecer uma pequena elite de atletas, agentes e funcionários da UEFA, FIFA e algumas federações nacionais, contrariando todas as regras que, por exemplo, estão por trás dos princípios fundadores da União Europeia.É urgente trabalhar para a unificação, através de um diálogo esclarecedor, respeitador e constante.OS SUBSCRITORES:Joaquim Coutinho DuarteLuís Filipe MenezesVitalino José Ferreira Prova CanasPOR ORDEM ALFABÉTICA:Ana Adelaide Fernandes de MagalhãesAntónio Ferreira dos SantosAntónio José CavacoAntónio José da Ponte MatosAntónio Manuel Silva e SousaArménio Leandro VieiraBruno SáCarlos Alberto da Conceição Braz PinheiroCarlos Manuel da PonteDiamantino da Silva Coutinho DuarteFernando Gabriel Dias CurtoFilipe Nobre Bispo Pereira da SilvaLara Patricia Nunes PereiraJoão Ferreira GanteJoão Rui Elias Dos Santos CostaJorge Filipe Fonseca Pereira da SilvaJosé Carlos MedeirosJosé Moniz PimentelLufuma Filipe Diamantino Gomes GeorgeLuís Alberto da Ponte MatosLuis Carlos Madeira AntunesLuís Miguel Vasques JoaquimLuiz Manoel Pereira Rodrigues MeiraMarco António da Silva MeloMarco Sergio Santos CostaMaria Cabral FurtadoMário Campos FontemanhaMário José CunhaMiguel José Lebreiro OliveiraOrlando CoelhoOsvaldo Manuel da SilvaPedro Alexandre Moreira CoelhoPedro José de Oliveira CarracaRafael Madeira MatosRaul Miguel de CastroRicardo Manuel de Amaral RodriguesRita Maria Pimentel MadeiraRúben Manuel da Costa CarreiraRui Filipe Bernardo Sampaio BaptistaRui Kuchembuch FerreiraSara Madeira MatosSara Monteiro de MatosSérgio Alexandre Ramos SoaresTiago Filipe Jordão MatiasTiago Filipe Maia LealValerio Manuel Costa NevesYara Monaliza da Fonseca Madeira Duarte"