Sporting acelera preparação para o Casa Pia com uma novidade

O Sporting realizou na manhã desta sexta-feira mais um treino, na Academia, com vista ao embate com o Casa Pia, no domingo, às 18 horas.A nota de destaque vai para a presença nos trabalhos da equipa principal de David Ivanov, guarda-redes dos juvenis, de 17 anos, recém-celebrados - festejou-os no último dia 30 de março. De resto, Daniel Bragança e Jovane continuam entregues ao departamento médico.O plantel volta a treinar este sábado, às 10h30, e pouco depois, pelas 12h15, Rúben Amorim fará a antevisão da partida com os gansos.