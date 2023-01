Rúben Amorim orientou, na manhã desta quarta-feira, a segunda sessão de trabalho do novo ano, com vista à deslocação ao terreno do Marítimo, na Madeira, agendada para domingo (18 horas).Nesse sentido, Morita (a contas com um desconforto muscular num dos gémeos) e Daniel Bragança (a recuperar de operação ao joelho direito) foram os únicos dois leões ausentes.O plantel volta ao trabalho na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, na manhã de quinta-feira, de novo à porta fechada.