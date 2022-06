A SAD do Sporting comunicou esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) as contas do terceiro trimestre do exercício de 2021/22, onde revelou que a cláusula de compra a título definitivo de Rúben Vinagre - 10 milhões de euros por 50 por cento do passe - foi acionada em março.Tal comohavia adiantado em fevereiro , o acordo pelo antigo lateral do Wolverhampton incluía uma cláusula de compra que se tornava obrigatória mediante o cumprimento de "determinados objetivos individuais ou coletivos". Segundo o nosso jornal apurou à data, um desses objetivos passava pela qualificação para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, feito alcançado pelos leões - que acabaram por ser eliminados pelo Manchester City.Recorde-se que o clube de Alvalade apresentou um resultado líquido positivo de 8,5 milhões de euros no 3.º trimestre.