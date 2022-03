Sporting acolhe jovens refugiados ucranianos: «Queremos que se sintam em casa»

O Sporting acolheu nos últimos dias nove jovens futebolistas - têm entre 10 e 16 anos - que jogavam no Dnipro-1, da Ucrânia, e que vão agora treinar com as equipas de formação do clube no Polo EUL e na Academia."Vimos uma oportunidade para ajudar de uma forma que outras organizações não conseguem, que é possibilitar a atletas ucranianos que, neste momento, não têm condições para prática desportiva, continuarem em Portugal, no Sporting e nas nossas instalações. Temos capacidade para poder dar essa garantia de atividade e melhor prática desportiva para jovens que estão habituados a jogar ao mais alto nível. Vamos tentar, dentro do possível, manter essas condições. Conseguem treinar e estar integrados num ambiente parecido ao que tinham na Ucrânia", diz Francisco Salgado Zenha ao jornal do clube.O vice-presidente do Conselho Directivo do Sporting acrescentou: "Estamos a integrá-los, arranjámos um sítio para ficarem. Têm alimentação e programas previstos para poderem conhecer melhor o nosso país, cidade e sociedade, assim como a língua portuguesa. Queremos que durante o período em que aqui estiverem se sintam em casa".