Sporting acusa Benfica de atraso no envio dos bilhetes para o dérbi

O Sporting emitiu um comunicado informando que só começou hoje a venda de bilhetes para o dérbi, agendado para sexta-feira, e aposta o dedo ao Benfica pelo atraso na comercialização. Segundo o documento divulgado pelos leões, o problema foi originado pelo Benfica ter pedido os dados pessoais para a emissão de bilhetes, uma exigência que segundo os leões é "procedimento que não corresponde a nenhuma das alternativas dispostas no predito regulamento e que, para mais, violaria a legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais e, bem assim, os direitos de consumidor dos adeptos do Sporting".A SAD informa que tentou resolver o diferendo por intermédio da Liga sem resultados práticos e, desta forma, foi utilizada uma plataforma eletrónica com custos que serão suportados pelo pelo Sporting. Recorde-se que o preços para os adeptos leoninos é de 31 euros, e estão destinados a sócios com Gamebox. Para terminar, a direção do Sporting garante que vai fazer todos os possíveis para assegurar a presença dos seus adeptos em todos os jogos, e lamenta o que sucedeu nos dérbis de andebol e voleibol em que as equipas do Sporting não puderam contar com o apoio dos seus adeptos.Os leões ainda defendem que "Os regulamentos em vigor deveriam ser pontual e cabalmente cumpridos por todos os clubes e o respectivo incumprimento deveria implicar medidas concretas e eficazes pelo organizador das competições, o que não se verificou neste caso, apesar dos esforços conciliatórios empreendidos pela Liga". Para terminar, o Sporting alerta que os bilhetes serão pessoais e intransmissíveis pois terão impressos o nome do associado, e os últimos cinco dígitos do número de sócio.