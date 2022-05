Sporting acusa FC Porto de “encenação de uma possível desistência” no basquetebol

Sporting e FC Porto discutem esta tarde no Pavilhão João Rocha o terceiro jogo do playoff da Liga Betclic de basquetebol. Depois de perder os dois primeiros encontros, no Dragão Arena, os leões vão tentar tirar partido do fator casa para reduzir a diferença e, acima de tudo, evitar que a eliminatória (à melhor de três) fique resolvida já a favor dos azuis e brancos.No editorial do jornal ‘Sporting’ desta semana, o responsável de comunicação do clube, Miguel Braga, lembra "os seis troféus conquistados desde a reativação da modalidade em 2019 (foram seis troféus em oito possíveis)" e lamenta que o FC Porto tenha começado "esta época com a encenação de uma possível desistência da modalidade, perdendo inclusivamente dois jogos por falta de comparência."Em causa está o polémico boicote aos árbitros Fernando Rocha, Carlos Santos e Paulo Marques, que dirigiram a partida decisiva da final do campeonato na época passada, que o Sporting venceu frente ao FC Porto, reconquistando o título 39 anos depois. Se os dragões tivessem faltado a um terceiro jogo, corriam o risco de ser excluídos da prova.Miguel Braga remete para as recentes declarações do treinador leonino, Luís Magalhães, que acusou o rival de "brincar com o basquetebol" desde o princípio da temporada, considerando que "enxovalharam os árbitros". "Qualquer decisão do árbitro é contestada por tudo e por todos e depois não têm coragem para marcar as faltas que devem marcar e os maus comportamentos. Deixam isto chegar a um estado que não tem nada a ver com o basquetebol normal. Isto não era o basquetebol português", afirmou Luís Magalhães. Miguel Braga corrobora: "Sim, isto não deveria ser o basquetebol nacional, nem um exemplo a seguir no desporto português."