Sporting afina estratégia para a Roma sem St. Juste

Novo dia da #PréÉpocaSCP no Algarve ???? pic.twitter.com/teORKuiSzh — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) July 18, 2022

O Sporting realizou mais um treino de preparação, em Lagos, já a pensar na Roma orientada por José Mourinho que também se encontra a estagiar no Algarve.O técnico leonino, Rúben Amorim, voltou a não contar com o central St. Juste que recupera de uma entorse traumática no tornozelo direito, e é baixa confirmada para a partida de amanhã (20 horas).Na única sessão de trabalho de hoje, o treinador optou por afinar alguns aspetos táticos tendo em vista o confronto com o conjunto italiano, de forma a equilibrar as cargas físicas que têm sido aplicadas ao grupo.Amanhã, antes do jogo, os leões realizam de manhã mais uma sessão ligeira antes de rumarem ao Estádio Algarve, já ao final da tarde.