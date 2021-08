Sporting afina estratégia para deslocação a Braga

O Sporting realizou, esta quinta-feira de manhã, mais um treino na Academia de Alcochete, tendo em vista a deslocação a Braga, que vai ter lugar este sábado, pelas 20h30.





Rúben Amorim ainda não pode contar com Nuno Mendes , que continua a fazer tratamento, fator que deverá assegurar a continuidade de Rúben Vinagre na ala esquerda dos leões.O Sporting volta a treinar amanhã, sexta-feira, pelas 10h00, em Alcochete. O treinador fará a antevisão ao encontro às 15h45, em conferência de imprensa a realizar no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.