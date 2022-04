Sporting afina estratégia para jogo no Bessa com o Boavista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting realizou, na manhã deste sábado na Academia de Alcochete, mais um treino tendo em vista o duelo com o Boavista da 31.ª jornada da Liga Bwin, marcado para segunda-feira, pelas 20h30.Pedro Porro, recorde-se, não poderá ser opção para o encontro , depois de ter visto vermelho direto no clássico da 2.ª mão das 'meias' da Taça de Portugal diante do FC Porto, que ditou a eliminação dos leões da prova.O Sporting volta a treinar amanhã de manhã, e Rúben Amorim fará a conferência de imprensa de antevisão à partida frente aos axadrezados pelas 13h.