Sporting afina estratégia para visita ao Estoril

O Sporting realizou esta manhã mais um treino, em Alcochete, com vista a preparar o jogo da 6.ª jornada da Liga Bwin, com o Estoril, agendado para domingo (20h30), no Estádio António Coimbra da Mota.





Segundo a informação divulgada pelos leões, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, que continuam a recuperar das respetivas mazelas, realizaram tratamento.A equipa volta a treinar amanhã, pelas 10h00, na Academia, seguindo-se a conferência de imprensa de Rúben Amorim, de antevisão à partida, às 13h00.