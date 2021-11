Sporting agradece apoio dos adeptos e esclarece demora na entrada do público em Alvalade

O Sporting agradeceu esta quarta-feira, em comunicado emitido minutos após a goleada (4-0) dos leões na receção ao Besiktas, em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o apoio dos adeptos no Estádio José Alvalade, numa partida que contou com 40.835 espectadores - a melhor assistência da temporada.





Na mensagem publicada no site oficial, os leões sublinharam o facto de o clube ser "completa e totalmente alheio" às dificuldades que se evidenciaram no exterior do recinto à hora do jogo de hoje."O Sporting Clube de Portugal agradece todo o apoio demonstrado nas bancadas do Estádio José de Alvalade na importante vitória de hoje frente ao Besiktas JK.""A enorme concentração de pessoas à mesma hora, resultante de diversos factores, mas especialmente por dificuldades nos acessos até ao Estádio, aos quais o Sporting CP é completa e totalmente alheio, provocou demora na entrada.""Agradecemos a compreensão e especialmente o comportamento e apoio incansável do nosso público", pode ler-se no comunicado dos leões.