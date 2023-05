Sporting ainda pode ir à Liga dos Campeões: as contas para chegar ao pódio

Um golo de Yusupha nos descontos deu o empate ( 1-1 ) ao Boavista frente ao Sp. Braga e evitou que os minhotos garantissem já o 3.º lugar e, consequentemente, o apuramento para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Assim sendo, o Sporting mantém as esperanças em chegar ao pódio mas precisa de vencer os seus dois jogos (Benfica e Vizela) e esperar que o Sp. Braga não ganhe em casa ao Paços de Ferreira na última ronda.Neste momento, as duas equipas estão separadas por 5 pontos, com a formação verde e branca a poder, amanhã, reduzir para apenas 2 em caso de vitória no dérbi. Só o triunfo interessa ao Sporting, pois outro qualquer resultado automaticamente coloca um ponto final nesta disputa.De referir ainda que em caso de igualdade pontual entre Sporting e Sp. Braga - o que acontecerá se os leões ganharem as duas partidas que têm e os minhotos empatarem com os pacenses - é a turma de Rúben Amorim quem termina à frente, pois tem vantagem no confronto direto (3-3 na Pedreira e 5-0 em Alvalade).O 4.º lugar, acrescente-se, dará entrada direta na fase de grupos da Liga Europa. Esse privilégio caberia apenas ao vencedor da Taça de Portugal mas como a final será disputada entre FC Porto e Sp. Braga, essa vaga passou para o 4.º classificado e abriu-se mais uma para o 6.º, neste caso para a Liga Conferência.