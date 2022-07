Sporting ainda sem acordo por Rafael Leão

O Sporting continua a aguardar pelo pagamento aproximado de 20 milhões de euros relativos a Rafael Leão que rescindiu contrato unilateralmente após a invasão à Academia. O jogador foi entretanto julgado e condenado a pagar 16,5 milhões de euros uma vez que lhe não lhe foi reconhecida justa causa e, neste momento, com juros a dívida aos leões já está perto dos 20 milhões de euros. Conformeavançou em maio, foi tentado um acordo envolvendo o Milan com o apoio do empresário Jorge Mendes, mas não se registou qualquer avanço pelo que o processo se encontra parado.A direção do Sporting, devidamente escudada pela decisão judicial, está a aguardar tranquilamente pelo pagamento dos 20 milhões de euros sendo certo que vai exigir a liquidação integral da dívida. Recorde-se que o internacional português todos os meses já tem parte do vencimento penhorado em favor do clube de Alvalade.