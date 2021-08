Sporting ainda sem acordo por Ugarte e jogador treina esta manhã com o Famalicão

Ugarte quer resolver a questão da transferência para o Sporting o mais rapidamente possível e faz força para viajar para Lisboa ainda hoje, mas as coisas ainda não se resolveram e o jogador está a treinar esta manhã com a equipa do Famalicão.





Recorde-se que os prazos de pagamento da transferência ainda geram alguma discórdia entre as partes. O Sporting deverá pagar ao Famalicão 6,5 milhões de euros por 50 por cento do passe do médio uruguaio.À espera do jogador está um contrato de cinco épocas, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.