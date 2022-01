Sporting ainda sem Porro e com novidade no treino

O Sporting continua a preparação para o encontro com o Santa Clara, a contar para a 'final four' da Allianz Cup, e teve uma novidade na mais recente sessão de trabalhos. Os jogadores voltaram a trabalhar às ordens de Rúben Amorim esta segunda-feira na Academia e, de acordo com o boletim do clube, o treinador ainda não contou com o lesionado Porro, ainda entregue ao departamento médico, ao passo que chamou Geny Catamo para a sessão de trabalhos com os restantes elementos.Recorde-se que Porro segue de fora devido a queixas musculares na coxa direita, permanecendo em dúvida para a 'final four' da Allianz Cup.O plantel leonino volta a trabalhar esta terça-feira, na Academia, com uma sessão de treinos agendada para as 10h30, à porta fechada. Depois disso, Rúben Amorim fará a antevisão ao encontro com o Santa Clara a partir das 18h, no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.