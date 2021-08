Sporting alarga venda de bilhetes a todos os sócios

O Sporting colocou à venda, a partir das 00h01 desta quinta-feira, bilhetes para todos os sócios do clube que tenham a quota de julho de 2021 válida e que queiram assistir à receção ao Belenenses SAD, marcada para sábado, às 20h30.





Depois de três dias de venda exclusiva a lugares cativos, os leões alargam o universo, que na sexta-feira e no dia do embate da 3.ª jornada da Liga Bwin também abrange o público em geral, ainda que a compra seja feita exclusivamente online.O objetivo do Sporting é conseguir ocupar os 17 mil lugares disponíveis do José Alvalade, número que diante do Vizela, na estreia do campeoanto, não passou dos 9.066.