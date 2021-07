Sporting alcança recorde de vendas com novo equipamento da Nike

O Sporting anunciou, esta quarta-feira, que a nova camisola principal do clube, da Nike, bateu recordes, ao vender quatro vezes mais no início da temporada do que o equipamento que tinha, anteriormente, o melhor registo.





Os leões destacaram as vendas nas plataformas digitais, referindo que "tiveram um importante impulso dinamizado pelo lançamento da nova Loja Verde Online", acrescentando que a campanha 'Acredita' realizada pelo clube, também teve grande impacto nos números de vendas.Recorde-se que o Sporting vai divulgar os restantes equipamentos durante a partida a contar para o Troféu Cinco Violinos, a realizar no dia 25, em Alvalade, frente ao Lyon, às 20h.