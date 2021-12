Sporting alcança recorde de vendas no merchandising

Em apenas seis meses nesta temporada, o Sporting alcançou um valor de vendas assinalável no que diz respeito ao merchandising, superando o recorde de vendas do clube. O emblema de Alvalade anunciou que, ao cabo de meia época realizada em 2021/22, o número de transações na Loja Verde superou já o registo alcançado em toda a temporada de 2020/21, então um recorde em relação ao merchandising.O clube justifica que a maior procura pelos produtos associados à marca Sporting acabou por dever-se ao facto de ter sido lançada a nova Loja Verde Online, no passado mês de julho, além da primeira Megastore, em agosto, o que permitiu a venda de uma maior quantia de artigos do merchandising.Este valor recorde de vendas surge igualmente no seguimento da primeira época de ligação entre Sporting e a marca desportiva Nike.