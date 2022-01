Sporting ameaçado de exclusão das provas da UEFA

O Sporting corre o risco de ser excluído das competições da UEFA nas próximas três épocas se não fizer prova, até ao próximo dia 31, de que está a regularizar dívidas pendentes.Em causa está uma decisão da Câmara de Recursos do Comité de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA, conhecida esta terça-feira, que rejeitou um apelo dos leões, no âmbito das medidas de Fair Play Financeiro do organismo, por valores em dívida.A UEFA avançará com a sanção se, até ao final do mês, o Sporting não fizer prova de um acordo para pagar valores que deveriam estar liquidados até ao passado dia 15.A decisão agora revelada confirma textualmente a "exclusão do clube das próximas competições da UEFA (Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League) para as quais possa qualificar-se nas próximas três épocas (2022/23, 2023/24 e 2024/25), a menos que possa provar que a 31 de janeiro de 2022 pagou os valores que estavam em dívida a 15 de janeiro, em resultado de um acordo feito a 26 de novembro de 2021 com outro clube de futebol."O organismo manteve ainda uma multa de 250 mil euros ao Sporting.Segundoapurou, estará em causa o montante reclamado pela Sampdoria, na sequência da transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United. O Sporting terá de pagar 5,5 milhões de euros ao clube italiano, ou seja, 10% do montante fixo do negócio com os red devils, efetuado em janeiro de 2020.De acordo com uma fonte oficial da SAD do Sporting, a despeito do comunicado da UEFA, "a dívida já foi paga".