há 31 min 19:19

Muito apoio na chegada ao estádio e Porro já sem muletas

O Sporting chegou ao Municipal da Bela Vista, no Parchal (Lagoa), com vários adeptos à sua espera, a manifestar apoio à equipa que esta noite defronta o Angers, em novo jogo particular. Nota para Pedro Porro, que já anda sem muletas - embora ainda com algumas dificuldades e tenha uma ligadura no joelho direito -, e para a presença de Frederico Varandas.

