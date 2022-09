Sporting anuncia novo critério para a venda dos bilhetes para jogo com Tottenham

O Sporting anunciou esta segunda-feira que, devido à elevada procura nos primeiros dias de venda de bilhetes para o jogo com o Tottenham, da 5.ª jornada da Liga dos Campeões, a segunda fase da venda, dedicada a sócios com gamebox 2022/23, será dividida pelo histórico de anos de gamebox do novo Estádio José Alvalade.Assim sendo, e para premiar a fidelidade dos associados, os leões divulgaram ainda o novo calendário da segunda fase de vendas, que arranca na quarta-feira e será realizada em exclusivo nas bilheteiras de Alvalade com a obrigatoriedade de apresentação do cartão de sócio/gamebox e com quota de setembro de 2022 regularizada. Para além disso, só são permitidos quatro cartões por pessoa.Cada bilhete para o encontro que se disputa em Londres custa 60 euros.28 de setembro: Sócios com Gamebox 19 anos (sempre desde 2003)29 de setembro: Sócios com Gamebox entre 16 a 18 anos30 de setembro: Sócios com Gamebox entre 13 a 15 anos1 de outubro: Sócios com Gamebox entre 10 a 12 anos2 de outubro: Sócios com Gamebox entre 7 a 9 anos3 de outubro: Sócios com Gamebox entre 4 a 6 anos4 de outubro: Sócios com Gamebox entre 1 a 3 anosCaso sobrem bilhetes, as restantes fases de venda permanecem com as datas inicialmente previstas.5 a 11 de outubro: sócios do Sporting sem lugar anualA partir de 12 de outubro: público em geral