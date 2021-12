Sporting anuncia redução da capacidade no Pavilhão João Rocha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting anunciou esta noite que o Pavilhão João Rocha passará a ter lotação máxima de 1.000 espectadores nos jogos ali realizados até ao final de dezembro.Em comunicado, os leões informam que os sócios e adeptos que de deslocaram ao recinto "apenas terão de ser portadores de certificado de vacinação, não sendo por isso exigido o teste antigénio ou outro".A nova lotação máxima aplica-se já esta quinta-feira, no duelo da Ronda de Elite da Champions de futsal entre Sporting e os croatas do MNK Olmissum, marcado para as 19 horas.