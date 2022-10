Quatro de uma assentada: Sporting anuncia renovações de quarteto da formação

De uma assentada, o Sporting anunciou as renovações de contratos com um quarteto de jovens jogadores: Diego Callai e Mateus Fernandes, até 2027; Diogo Travassos, até 2026; e Afonso Moreira, até 2025. Todos integram a equipa B e são regularmente observados por Rúben Amorim nos treinos da equipa principal, estando por isso próximos da promoção definitiva.Em declarações à Sporting TV, Callai assumiu-se "muito feliz" com o feito e pelo "sinal de confiança do clube". O guarda-redes luso-brasileiro, de 18 anos, promete "responder de forma natural e com muito trabalho e dedicação para dar resultados ao clube", de olho na estreia pela equipa principal, onde trabalha regularmente. "Todos temos de acreditar que é possível, temos é de trabalhar e encarar o processo com naturalidade, sabendo que é uma escadaria longa".Também Diogo Travassos mostrou-se radiante em prolongar a sua ligação ao "clube do coração", comparável ao momento em que treinou pela primeira vez com os leões, há já 12 anos. "Quando soube da notícia de que ia treinar ao Sporting foi um dos dias mais felizes da minha vida. Agora estou aqui e são 12 anos de leão ao peito, é algo de que me orgulho bastante e no clube do meu coração", frisou o lateral, de 18 anos, admitindo ter agora "mais responsabilidade". "À medida que fui vendo os meus resultados fui acreditando cada vez mais que seria possível. Defini para mim que quero ser sempre melhor do que fui ontem", reforçou.Igualmente da geração de 2004, Mateus Fernandes, no clube desde 2016, sente que está "cada vez mais perto do sonho" de estrear-se pela equipa principal. "Dá-me mais motivação para continuar e é uma felicidade enorme. Acreditei sempre que era possível, tudo tem o seu tempo. Foco-me muito no meu desenvolvimento e no dia-a-dia", sublinhou o médio-ofensivo, de 18 anos, ciente de que Rúben Amorim está atento à sua evolução: "O treinador e a restante equipa técnica estão atentos ao desenvolvimento de todos os jogadores da formação e isso é muito importante para nós".Por fim, mas não menos importante, Afonso Moreira - o mais novo do quarteto, com somente 17 anos - vinca o seu "orgulho". "Vou continuar a dar tudo de mim para honrar a verde e branca ao máximo. Podem esperar sempre entrega, muita raça e amor à camisola, isso nunca vai faltar", salientou o extremo, que confessou ter um sonho, no qual também participam Callai, Travassos e Mateus: "Temos todos uma grande amizade, conhecemo-nos há muito tempo e espero que continue assim e que um dia possamos jogar todos juntos no Estádio José Alvalade".