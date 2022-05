Sporting anuncia renovação de André Paulo: «Era o que eu queria»

O Sporting anunciou a renovação de André Paulo até junho de 2023. O guarda-redes português, de 25 anos, findava o contrato no final da presente época mas ficará mais uma temporada em Alvalade."Estou muito feliz por continuar no Sporting, era o que eu queria. Sinto-me muito bem aqui. O grupo pensa sempre em equipa e os jogadores ajudam-se muito uns aos outros a crescer. Com isso, ajudamos também o Clube e esse é um ponto positivo deste plantel", frisou aos meios de comunicações dos leões.O futebolista que soma duas presenças oficiais pela equipa principal desde que chegou, em 2020, garantiu que os ensinamentos que teve foram importantes."Aprendi muito com os treinos do míster Vital e com o Tiago nos últimos dois anos. Trabalhar com eles é muito exigente, mas isso é muito positivo. Num guarda-redes a exigência é muito importante, temos de estar concentrados em todos os segundos e nunca podemos relaxar. Espero continuar a aprender para depois poder utilizar isso dentro das quatro linhas", frisou André Paulo.O guarda-redes chegou ao Sporting em 2020 depois de três épocas no Casa Pia onde havia trabalho com o técnico Rúben Amorim.