Sporting anuncia testes e pulseira para o jogo com o Boavista

O Sporting adotou medidas para facilitar a entrada dos adeptos no estádio no jogo de amanhã com o Boavista. Além de uma lista de postos para realizar testes, alguns deles exclusivos para detentores de bilhete para o jogo, o clube de Alvalade vai introduzir um sistema que permite aos espectadores levantar uma pulseira antes do encontro e quem estiver na posse da mesma já não terá de ser sujeito a uma espera tão demorada na entrada para o recinto.Os leões recordam que, para aceder ao jogo, além do título de acesso (Gamebox ou bilhete), os adeptos devem possuir certificado ou teste negativo (PCR 72h ou antigénio 48h antes do jogo) e informam dos seguintes postos para testagem:- Testagem Massiva Gratuita - Câmara Municipal de Lisboa- Testagem Massiva Gratuita - Câmara Municipal de Lisboa- Posto Lumiar | Exclusivo Sporting CP - Boavista FC*- Posto Sporting | Exclusivo Sporting CP - Boavista FC**Custo de 10€ e obrigatório apresentação do título válido para o jogo.A novidade será o já referido sistema de pulseira. "A fim de evitar filas de espera, os detentores de um ingresso válido para o jogo devem deslocar-se para o estádio de forma atempada e, para facilitar a entrada, dispensando a apresentação do certificado no momento da entrada, podem levantar uma pulseira a partir desta sexta-feira na apresentação do respetivo certificado, de acordo com os critérios" mencionados, informa o Sporting.A pulseira estará disponível nos seguintes locais:- Centro de atendimento Loja Verde Estádio - 14h30 às 20h00- Bilheteiras Estádio José Alvalade - 14h30 às 20h00- Núcleo SCP Alcântara - 15h00 às 19h00- Núcleo SCP Almada - 15h00 às 19h00- Núcleo do Cacém - 19h00 às 22h00- Núcleo SCP Loures - 19h00 às 21h00- Núcleo SCP Sacavém - 15h00 às 21h00- Núcleo SCP Seixal - 19h00 às 22h00- Núcleo SCP Tires - 15h00 às 21h00- Centro de Atendimento Dia de Jogo - 10h00 às 21h00- Núcleo SCP Alcântara - 10h00 às 18h00- Núcleo SCP Almada - 15h00 às 18h00- Núcleo SCP Almoçageme - 10h00 às 13h00 - 15h00 às 17h00- Núcleo do Cacém - 13h00 às 18h00- Núcleo SCP Loures - 10h00 às 18h00- Núcleo SCP Sacavém - 14h00 às 18h00- Núcleo SCP Seixal - 10h00 às 18h00- Núcleo SCP Tires - 10h00 às 18h00- Equipa de assistentes nas porta do Estádio - a partir das 17h00