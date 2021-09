Sporting apela aos sócios e adeptos a não utilização de pirotecnia no jogo com o Ajax

O Sporting apelou esta terça-feira aos seus sócios e restantes adeptos à não utilização de material pirotécnico no jogo com o Ajax, agendado para as 20 horas desta quarta-feira, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.





Em comunicado publicado no site oficial do clube, os leões apelam à "segurança" de todas as pessoas que se desloquem até ao Estádio de Alvalade, de forma a que "tenham uma experiência sem riscos"."O Sporting Clube de Portugal apela à sensibilidade dos seus Sócios e adeptos de forma a que não seja utilizada pirotecnia nas bancadas do Estádio José Alvalade."A segurança está em primeiro lugar e o Clube procura que todos os que se desloquem ao Estádio José Alvalade tenham uma experiência sem riscos."A utilização de material pirotécnico nas bancadas provoca ainda multas avultadas nas diversas competições, o que pode trazer graves prejuízos para o Sporting CP", pode ler-se.