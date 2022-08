Sporting aplaude “novo critério”: «Na época passada vimos alguns destes penáltis à Taremi serem assinalados»

Ao minuto 61 do Sp. Braga-Sporting, Fábio Veríssimo apontou para a marca do pontapé de penálti, após queda de Pote em lance com Sequeira. Alertado pelo VAR, Tiago Martins, o juiz do encontro acabou por reverter a decisão, ao considerar que tinha sido o jogador do Sporting a procurar o contacto.Tudo certo, na perspetiva dos leões que, ainda assim, prometem ficar atentos ao critério que será aplicado daqui para a frente na Liga. Em declarações durante o programa ‘Raio-X’, da Sporting TV, o responsável pela comunicação do clube de Alvalade recordou, a propósito do penálti revertido a Pote, outras situações que envolveram… Taremi em 2021/22."Achei que o Fábio Veríssimo fez uma boa arbitragem e o Tiago Martins foi um bom VAR. Tenho alguma esperança que este novo critério passe a ser aplicado e seja para manter. Na época passada vimos alguns destes penáltis à Taremi serem assinalados. Concordamos com este novo critério e acho que foi uma boa exibição tanto do árbitro como do vídeo-árbitro", afirmou Miguel Braga, esta noite, realçando também o "comportamento exemplar tanto dos bancos como dos jogadores das duas equipas", num jogo emotivo que terminou empatado 3-3 na Pedreira.Sobre o desfecho do jogo, Miguel Braga lamentou que parte dos adeptos tenha atacado Ricardo Esgaio pelo lance que deu origem ao terceiro golo dos arsenalistas."O ciberbullying não é fenómeno exclusivo do futebol, é sinal dos tempos. Acontece até com pessoas que ninguém sabe quem são. Mas estamos a falar de um minoria ruidosa. É um jogador que deu grande parte da sua vida ao clube. Tenho a certeza que os nossos adeptos gostam dos seus jogadores. O Ricardo Esgaio é um grande leão. Os sócios e adeptos devem dar a resposta numa próxima oportunidade", apelou o responsável de comunicação dos verdes e brancos. "Não é altura de fazer dramas. Foi uma deslocação difícil. Temos de remar todos para o mesmo lado e esperar uma vitória", acrescentou.