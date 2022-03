Sporting aponta a Soares Dias e sublinha: «Temos sido seriamente penalizados relativamente ao FC Porto»

Artur Soares Dias consultou o VAR e manteve amarelo a Mbemba por esta entrada Artur Soares Dias consultou o VAR e manteve amarelo a Mbemba por esta entrada

Tabata viu vermelho direto por esta entrada e foi expulso pelo segundo jogo seguido

Árbitro consultou o VAR e expulsou Daniel Bragança nos descontos do Santa Clara-Sporting

O Sporting, pelo seu responsável de comunicação, Miguel Braga, crê que a atuação de Artur Soares Dias no Boavista-FC Porto traçou o limite para "uma necessária profunda reflexão sobre a arbitragem em Portugal" e é mais uma prova de que os leões têm sido "alta e seriamente penalizados relativamente ao FC Porto".O responsável dos verdes e brancos apontou "dois critérios" para justificar a sua opinião. "O primeiro é a facilidade com que os adversários do FC Porto veem amarelos. Nos últimos 20 jogos, em metade jogaram contra 10. Depois, o contraste, a dificuldade que há em mostrar amarelos aos jogadores do FC Porto", frisou Miguel Braga, no programa 'Raio-X', da Sporting TV.Em relação aos incidentes do jogo no Bessa, Miguel Braga crê que "o caso do Vitinha também foi praticamente unânime que deveria ter sido expulso", todavia é em relação à falta de Mbemba sobre Yusupha, que Soares Dias entendeu não ser merecedora de vermelho direto, que existem mais queixas. " O lance do Mbemba é quase caricato. Temos de ver que não foi um lance de análise rápida. Este árbiro, considerado pelo treinador do FC Porto o melhor árbitro português, conseguiu ir ver com calma e sem pressão as imagens. Extraordinariamente, achou que nada se justificava para expulsar o jogador do FC Porto. Perante este critério, o Sporting foi claramente prejudicado com as expulsões do Bruno Tabata e do Daniel Bragança, que foram entradas menos graves e violentas do que esta", sublinhou."Desta vez acho que [Soares Dias] conseguiu a unanimidade de todos os especialistas de arbitragem terem achado uma coisa e o melhor árbitro português, nas palavras do Sérgio Conceição, olhou para aquelas imagens e manteve a sua decisão errada. Porquê? Não faço a mínima ideia. Os senhores da arbitragem têm uma óptima oportunidade para refletirem, colocarem estes casos uns ao lado dos outros e perceberem quem errou", rematou.