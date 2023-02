Sporting aposta em Guilherme Silva

O Sporting ofereceu contrato profissional a Guilherme Silva, um jovem central de 17 anos que alinha na equipa de juniores, tendo já sido campeão de sub-17 de leão ao peito. Revelando-se "muito feliz" pelo voto de confiança que recebeu, o defesa revelou o desejo de continuar a conquistar títulos pelo clube de Alvalade."Todos os dias que passo aqui vão ficar sempre gravados na minha memória, porque não é para todos jogar no Sporting e temos de ser gratos por isso. Quero conquistar muitas mais coisas, muitos mais títulos e para isso é preciso trabalhar", afirmou à Sporting TV, onde ainda revelou o nome do jogador que mais admira no plantel principal: "O nosso capitão Coates, pela sua liderança. Acho que é o que me faz querer ser como ele".