Sporting apresenta a porta 'Cinco Violinos'

Um dia após ter apresentado a porta Yazalde, a direção do Sporting rebatizou a entrada nº 5 do Estádio José Alvalade com o nome Cinco Violinos, uma homenagem ao quinteto constituído por Jesus Correia, Vasques, Peyroteo, Travassos e Albano que, juntos, formaram o ataque mais produtivo da história do clube leonino na década de 40.Esta alteração inclui-se nos melhoramentos que estão a ser promovidos no Estádio José Alvalade e, além dos Cinco Violinos e Yazalde, também distinguem Francisco Stromp, Hilário, Manuel Fernandes, Jordão e Damas. Recorde-se que esta alteração do nome das sete portas do recinto desportivo foi aprovada pelos sócios em Assembleia Geral.