Sporting apresenta gama de 11 pranchas de surf ecológicas

O Sporting apresentou esta segunda-feira 11 pranchas de surf do clube, cada uma com modelo diferente, em parceria com a ORG.A primeira edição das referidas pranchas será limitada às primeiras dez, com um modelo ecológico. A número 3 é a única que não estará à venda online, visto que se trata de um longboard com um desenho exclusivo que homenageia Francisco Stromp, sócio número 3 dos leões, e será leiloada aos sócios do clube de Alvalade em 2022.De referir também o modelo 'Eco', produzido com materiais recicláveis e como foco no desenvolvimento de pranchas amigas do ambiente em prol de um planeta mais verde.O Sporting anunciou ainda que João Macedo e Tomás Godinho serão os embaixadores desta iniciativa. O primeiro é um conhecido surfista, que vai ainda participar no primeiro episódio do novo conteúdo, em forma de documentário, lançado pelos leões: "The Green Quest". Já o segundo é, aos nove anos, vice-campeão nacional de skate.