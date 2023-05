Sporting apresenta recurso no TAD pelo caso Adán

No seguimento da decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em manter o castigo aplicado a Adán após a expulsão diante do Marítimo, o Sporting recorreu desta feita a uma nova instância para reverter a sanção sobre o guarda-redes espanhol. Assim sendo, o clube de Alvalade já deu entrada no TAD com um recurso de forma a despenalizar o experiente guardião por "decisão proferida a 20/05/2023 pelo Pleno do CD, no âmbito do recurso hierárquico impróprio nº22-2022/2023".Recorde-se que o Pleno do CD julgou improcedente o recurso leonino para a despenalização de Adán, expulso frente ao Marítimo com duplo amarelo, primeiro num lance em que o relatório do árbitro revela um equívoco, já que o guardião foi empurrado por Riascos e não o contrário, e depois por protestos junto de Tiago Martins na sequência do 2-2 anulado, sendo que o e-mail enviado pelo verdes e brancos foi mesmo parar ao spam, pois o clube não utilizou a plataforma habitual para apresentação de recursos junto da FPF.Desta feita, cumprindo os trâmites naturais, o Sporting continua a defender a sua posição em relação ao casa Adán e submeteu um recurso no TAD (Tribunal Arbitral de Desporto), com uma providência cautelar para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), para que possa suspender o castigo do guardião até que o primeiro organismo supracitado delibere e tome e uma decisão final, algo que costuma demorar face ao contexto.Assim, o Sporting não conseguiu com que Adán fosse despenalizado da sanção, de modo a ser elegível para o encontro contra o Benfica, mas acaba por tentar com que a razão seja dada ao jogador, neste caso no seguimento do jogo de castigo a que foi sujeito após a expulsão frente ao Marítimo. De resto, na véspera do dérbi com as águias, Amorim havia referido que não utilizaria Adán a titular, mesmo que o espanhol fosse despenalizado a tempo da partida. Algo que não sucedeu, pois o Sporting não recorreu na altura para o TAD acerca da decisão, algo que acaba por ocorrer agora.