Sporting apresenta relógio comemorativo da conquista do campeonato nacional

O Sporting, em parceria com a Junghans, vai lançar um relógio de edição limitada para celebrar a conquista do campeonato nacional em 2020/21.





A fábrica de relógios alemão, que celebra 160 anos de história, escolheu o modelo FORM para esta colaboração, no qual os indexes das horas e algarismos dos minutos no mostrador se apresentam a verde e o verso da caixa é gravado com o logótipo do clube, bem como com a data do título de campeão conquistado. Já a bracelete em pele preta é também personalizada com pontos verdes, cor caraterística do emblema de Alvalade.De referir que o relógio será produzido numa série limitada de 500 peças e estará disponível para entrega a partir do início de dezembro. As reservas poderão ser feitos no seguinte site: www.junghans-sportingcampeao2021.com.