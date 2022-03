Sporting arranca esta quarta-feira a venda de bilhetes para o jogo com o V. Guimarães

O Sporting deu esta terça-feira a conhecer o processo de venda de bilhetes para o embate com o V. Guimarães, de sábado, referente à 27.ª jornada da Liga Bwin. Nesse sentido, os ingressos começam a ser vendidos amanhã, quarta-feira, nas bilheteiras de Alvalade.Os bilhetes, que terão preço unitário de 15 euros, estarão amanhã exclusivos a sócios com Gamebox 2021/2022. Na quinta-feira a venda alarga aos restantes sócios do clube e na sexta-feira é a vez do público em geral.Os leões informam, ainda, que nos primeiros dois dias de venda, cada cartão de sócio válido com a quota de fevereiro de 2022 regularizada permite a compra apenas de um bilhete, sendo que cada pessoa pode trazer o máximo de quatro cartões.Por outro lado, os sócios da região norte interessados em assistir ao jogo podem requisitar a compra do bilhete junto do Núcleo do Sporting CP mais próximo da sua área de residência.