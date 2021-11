Sporting arranca preparação para jogo com Dortmund com uma novidade no treino

O Sporting regressou aos treinos este domingo em Alcochete, após ter folgado ontem, tendo começado a preparar o encontro de quarta-feira com o Borussia Dortmund, da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.Rúben Amorim contou com uma novidade na sessão de trabalhos: Sebastián Coates. O uruguaio está recuperado de lesão e já treinou com os restantes companheiros, sendo por isso opção para o jogo com os alemães como Record adiantou. De fora ficaram Jovane Cabral e Rúben Vinagre, já que ambos continuam a fazer tratamento às respetivas lesões.Os leões voltam a treinar na segunda-feira de manhã.