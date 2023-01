Sporting arranca preparação para o dérbi com duas baixas

O Sporting deu na manhã desta quarta-feira o pontapé de saída na preparação para o dérbi com o Benfica, agendado para domingo, no Estádio da Luz. Nesse sentido, e como se previa, Rúben Amorim esteve privado de dois jogadores: Morita e Daniel Bragança.Se Bragança prossegue a recuperação a uma operação ao joelho direito - que já ultrapassou os seis meses -, Morita continua de fora, a contas com problemas muscular num dos gémeos. Desta forma, adensa-se a dúvida em relação à disponibilidade do japonês para o embate com as águias, isto depois de Rúben Amorim ter admitido, ainda na antevisão ao Marítimo, que "provavelmente" não seria lançado.Por outro lado, os restantes jogadores trabalharam sem limitações, com destaque para o facto de Pote e Essugo estarem de regresso às opções, na sequência do jogo de suspensão que cumpriram na última jornada. Esta quinta-feira, às 10h30, haverá nova sessão de trabalho na Academia.