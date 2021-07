Sporting arranca preparação para o Troféu Cinco Violinos

O Sporting arrancou esta sexta-feira a preparação para o Troféu Cinco Violinos. Terminado o período de estágio no Algarve, a equipa orientada por Rúben Amorim já treinou hoje na Academia de Alcochete, onde deu início à preparação para o encontro com o Lyon, pelas 20 horas de domingo, que decorrerá no Estádio José Alvalade.





Pedro Porro foi a única ausência da sessão desta sexta-feira, por continuar em tratamento.Os leões voltam a treinar este sábado, pelas 10 horas, na Academia.