Sporting assina contrato de formação com Afonso Ribeiro

O Sporting assinou contrato de formação com Afonso Ribeiro, um jovem de 14 anos que representa o clube de Alvalade desde 2018. Confessado-se "feliz" por assinar contrato, o médio não hesitou em apontar Daniel Bragança como a sua referência no plantel principal. "Jogo a médio, comunico muito com os meus colegas dentro de campo e tenho boa visão de jogo e bom passe. Acho que sou parecido a ele, revejo-me muito com ele", afirmou o jogador, à Sporting TV. Na presente época, o jovem contabiliza 10 jogos na equipa de sub-15 onde ainda assinou dois golos.