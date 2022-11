Sporting assina contrato de formação com o 'globetrotter' William Lodmell

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting ofereceu um contrato de formação a William Lodmell, guarda-redes de 14 anos que é um verdadeiro... viajante: jogou nos Estados Unidos, país onde nasceu, na Argentina e, agora, em Portugal - está em Alcochete desde a época 2019/20.Ao rubricar o vínculo, Lodmell confessou-se "muito feliz". "É mais um passo muito importante na minha carreira. O meu objetivo é ir passo a passo e chegar à equipa principal, jogando assim ao mais alto nível", apontou, aos meios do clube, assumindo que tem em Adán e Callai dois exemplos a seguir: "Jogam na mesma posição que eu e eu gosto de olhar para os mais velhos e seguir o exemplo deles", frisou.O guardião, que atua nos sub-15 verde e brancos, fez ainda a análise ao que acha ser necessário para ser valioso na sua posição. "Dizem que é uma posição mais difícil, mas faz parte. Temos de dar o máximo na mesma, estar sempre muito atentos e ter uma boa comunicação. Isso é fundamental", definiu, rematando com uma promessa aos sportinguistas: "Prometo honrar sempre esta camisola, trabalhando para alcançar os meus objectivos e os do Sporting".