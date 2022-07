Sporting assina contrato de formação com Rafael Melo

Rafael Melo assinou contrato de formação com o Sporting. O avançado de 15 anos revelou-se "feliz" pela confiança demonstrada pelos responsáveis leoninos e, na Sporting TV, apresentou-se aos adeptos."Sou rápido, bom no um contra um e gosto de fazer golos para ajudar a equipa e para os adeptos que nos apoiam", garantiu o atacante, que ainda apontou as suas referências na equipa principal: "O Paulinho e o Pote. Também jogam no ataque e gosto muito de os ver a jogar, pela sua qualidade e pela forma como ajudam sempre a equipa".