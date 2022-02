Sporting assina contrato profissional com Pedro Silva: «Esta é a minha casa e família»

O Sporting assinou contrato profissional com Pedro Silva, um central que impressiona pela estampa física pois, aos 16 anos, já mede um 1,90 m. O jovem, com sete golos apontados em 20 jogos, confessa-se "orgulhoso" por sentir a confiança da direção do clube leonino e alimenta o sonho de chegar à equipa principal."É um orgulho imenso treinar na Academia e aos domingos jogar com este símbolo ao peito. Já cá estou há alguns anos e sinto que esta é a minha casa e a minha família, pois tenho tudo o que preciso aqui", afirmou, à Sporting TV, onde também apontou as suas referências no plantel principal: "Admiro o Coates pela estatura física e pela forma de pensar em campo. Já o Gonçalo Inácio é mais pelo percurso, passou pelas camadas jovens e conseguiu chegar à equipa principal. Isso é algo com que eu também sonho e quero vir a concretizar".