Sporting assina parceria com a Football Business Academy

O Sporting assinou um protocolo com a Football Business Academy, empresa direcionada para o desenvolvimento de projetos na vertente financeira. Em nota no seu site oficial, a instituição com sede na Suíça destacou a parceria selada com o emblema de Alvalade, "um dos clubes de futebol mais icónicos no Mundo", aponta, antes de garantir que as duas entidades irão trabalhar em busca do desenvolvimento em matérias profissionais e educacionais."É com grande prazer que a FBA dá as boas-vindas ao Sporting como parceito. Nos anos recentes, identificámos grandes sinergias entre as duas parte, por exemplo aquando da organização de viagens ao estádio do clube bem como a Academia, e isto encorajou-nos a colocar as coisas no nível seguinte, abrindo mais oportunidades com o clube, o que permitirá áreas de desenvolvimento aos nossos candidatos", destacou Kristian Dobrev, CEO da Football Business Academy, em consonância com Francisco Salgado Zenha.O vice-presidente do Sporting e administrador financeiro da SAD leonina apontou a importância para os verdes e brancos do acordo assinado. "Estamos muito contentes por ter a FBA a bordo, além da oportunidade de desenvolver o conhecimento e diversidade cultural dos alunos talentosos e internacionais da FBA, ao mesmo tempo que contribuímos para o seu desenvolvimento através de experiências no dia-a-dia num clube profissional de topo. A FBA tem tido um papel e trabalho incrível, tendo um papel importante na educação financeira no futebol, a qual é crucial para a organização dos clubes e crescimento profissional. Estamos entusiasmados por esta parceria e que a bola comece a rolar!", assumiu.