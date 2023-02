Sporting assina parceria com a Salesforce

O Sporting assinou uma parceria com a Salesforce, uma empresa no relacionamento com os clientes. O acordo já está em vigência, e é válido até 2027."É um passo fundamental para o objectivo final que temos de assegurar a melhor experiência a todos aqueles que interagem connosco. Vai facilitar o workflow interno na gestão de processos, permitir-nos ter uma visão 360º quer no B2C quer no B2B, melhorar o nível de serviço de atendimento e automatizar alguns processos, podendo avançar com real-time context marketing", refere André Bernardo, administrador da SAD ao site do Sporting.Os leões ainda informam ainda que o projeto será implementado com a coloboração da LOBA, uma agência que presta serviços na área do software, branding, design, marketing digital, web e e-commerce.