Sporting assina parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal

O Sporting e o Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) assinaram uma parceria com o objetivo de criar cursos e formações que permitam dar melhores ferramentas de trabalho aos funcionários da Academia. Ao mesmo tempo, o clube pode assegurar a contratação de profissionais de topo formados nesta instituição de ensino.O diretor da Academia, Paulo Gomes, destacou a importância desta parceria. "É com alegria que avançamos com este protocolo com o IPS, que é uma referência. Lançámos-lhes este desafio e eles aceitaram fazer esta parceria connosco. O nosso ‘core’ é o futebol, mas sabemos que muitas outras áreas trabalham em prol do futebol e faz parte da nossa estratégia ter nessas áreas os melhores recursos e os mais bem qualificados. Com esta parceria, além do já referido, podemos recrutar os melhores valores que o IPS tem para poderem trabalhar na nossa Academia, que é uma academia de excelência e por isso todos os profissionais também têm de ser de excelência", afirmou o dirigente à Sporting TV.