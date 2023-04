Sporting assina protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

O Sporting revelou ter assinado um protocolo no domingo com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) que visa a realização de projetos de inovação e desenvolvimento social, entre os quais o combate ao abandono escolar precoce, o envelhecimento activo, a inclusão de pessoas com deficiência e o desporto adaptado.Na cerimónia que contou com o presidente Frederico Varandas, o Administrador Executivo da SCML explicou como irá funcionar a parceria."O que fazemos na Santa Casa e o que o Sporting também faz muitas vezes é ajudar a construir sonhos. Não importa se as pessoas têm 94 anos ou se são mais pequenas, só o facto de verem uma camisola verde e branca faz com que o sorriso seja o maior do Mundo e tudo o resto fica para segundo plano. Não sei se conseguimos imaginar a extensão da alegria, são memórias que ficam para o resto da vida. Para aquelas crianças, poderem dizer com orgulho aos colegas de escola que estiveram na Academia com o Jubas e a conversar com o Paulinho, mostrando quase como um troféu as fotografias que tiraram, é absolutamente indescritível. Se há forma de construirmos sonhos, esta é necessariamente uma delas e só podemos agradecer ao Sporting por essa oportunidade", referiu Sérgio Lopes Cintra em declarações citadas no site oficial dos verde e brancos.